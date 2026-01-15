Reggina-Vibonese: prevendita biglietti. Il dato aggiornato

“Un popolo. Una maglia. Una città. Il Granillo può riempirsi ancora. Il tuo posto ti aspetta“. Con questo messaggio la società amaranto nella propria pagina facebook, aggiorna il dato della prevendita.

E dopo sette vittorie consecutive, in attesa di capire quello che accadrà rispetto alla vicenda Nuova Igea, la Reggina torna al Granillo per affrontare la Vibonese. Una squadra quest’ultima apparentemente in difficoltà, ma sarebbe un errore gravissimo sottovalutarla anche se non vince da quasi due mesi ed ha perso qualche calciatore importante per strada. Ma di questo aspetto se ne occuperà certamente mister Torrisi anche se riteniamo non ce ne sia bisogno. Intanto procede la prevendita con numeri che non sono entusiasmanti ma che potrebbero crescere nei prossimi giorni. Compresa la quota abbonati, sono al momento 3700 circa le presenze previste per domenica pomeriggio.