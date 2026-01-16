Calciomercato: accostato alla Reggina, l’attaccante Castro sarà a breve avversario

Si è parlato per diverso tempo di una possibilità più che concreta di vederlo in amaranto nel periodo in cui la Reggina cercava un attaccante. In un secondo momento si è saputo invece che mister Torrisi aveva espressamente chiesto alla società di andare su Angelo Guida e non su Castro, nonostante quest’ultimo avesse già segnato in questa stagione ben nove gol. Scelte dettate ovviamente dalle esigenze di squadra e dello stesso tecnico, con quest’ultimo che più volte ha parlato di caratteristiche ben precise. Il giocatore, dopo qualche settimana di attesa, è riuscito ad accasarsi e sarà prossimo avversario degli amaranto:

Il comunicato della Gelbison

“La Gelbison Calcio mette a segno un innesto di grande peso per il reparto offensivo annunciando l’acquisizione delle prestazioni sportive di Matías Gastón Castro, attaccante argentino classe 1991, profilo di spessore ed esperienza internazionale.

Il calciatore arriva dalla Sancataldese, dove ha collezionato 19 presenze impreziosite da 9 reti, confermandosi come uno dei riferimenti offensivi più efficaci della categoria. Punta centrale dotata di grande fisicità, Castro è noto per il suo spiccato senso del gol e per l’efficacia nei duelli all’interno dell’area di rigore.

Nel corso della sua carriera, Castro ha maturato importanti esperienze in campionati professionistici di alto livello, inclusa la massima serie argentina, mettendo in evidenza qualità tecniche e realizzative di assoluto valore. Ora è pronto a proseguire la sua avventura in Italia, determinato a mettersi a disposizione del gruppo e dello staff tecnico.

L’arrivo di Castro rappresenta un tassello fondamentale e una scelta mirata della società, che rafforza in maniera significativa il reparto offensivo in vista dei prossimi impegni”.