In Evidenza

Serie D, Reggina-Vibonese: designato il direttore di gara

Sabato consueto appuntamento con mister Torrisi

16 Gennaio 2026 - 10:05 | Redazione

Per la gara Reggina-Vibonese, valida per la ventesima giornata del girone I della serie D, è stata affidata la direzione al signor Marco Tavassi di Tivoli, che sarà coadiuvato dai signori Nicola Giancristofaro di Lanciano e e Gianmarco Amato di Aprilia.

Conferenza stampa mister Torrisi

AS Reggina 1914 comunica che sabato 17 gennaio alle ore 12, presso la sala stampa del Centro Sportivo Sant’Agata, si terrà la conferenza stampa pre gara di mister Alfio Torrisi“.

