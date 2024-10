Vibonese-Reggina, Calafiore (RNP): ‘Non sarà una passeggiata. Qui è tutto amaranto’

City Now in trasferta per vivere minuto dopo minuto la gara decisiva degli amaranto in quel di Vibo. Stiamo raccogliendo testimonianze dalla voce dei colleghi già presenti nei pressi dello stadio e dopo Rocco Musolino, il parere del giovane Antonio Calafiore di RNP:

“Per la Reggina sarà l’ultima gara della stagione regolare, visti i tre punti già acquisiti con il Matera e dovrà essere interpretata come tale, quindi nel migliore dei modi, cercando di conquistare a tutti i costi i tre punti, che spalancherebbero le porte verso i play off.

La Vibonese oramai salva, non permetterà comunque alla Reggina di fare una passeggiata al Razza, nonostante il grande rispetto che esiste tra le due società e le tifoserie. Questo invece consentirà di assistere ad una bellissima giornata di sport, tenuto conto pure del numero di spettatori che saranno presenti, in gran numero di fede amaranto e tanti li stiamo già vedendo”.

