Reggina, Urso eroe per caso: ‘Prestazione di sacrificio e qualità’

Primo gol con la maglia della Reggina ma è di quelli che pesa tantissimo. Urso eroe di giornata per caso, visto che il match lo aveva iniziato in panchina e solo l’infortunio di Salandria gli ha consentito di entrare in campo per poi firmare la rete della vittoria. Le sue dichiarazioni a radio Febea:

“Abbiamo fatto una partita importante, un segnale deciso per noi e per gli altri. La Reggina ha una rosa importante e non conta chi parte dall’inizio, serve il contributo di tutti, oggi c’è stata una prestazione di sacrificio e qualità. Sono arrivato qui senza una preparazione adeguata, adesso ci siamo, mi metto totalmente a disposizione del tecnico e adesso mettiamo una serie di vittorie consecutive.

Quella dell’inserimento è una caratteristica che ho, la palla è arrivata dove volevo. Ci sono state delle occasioni per chiuderla e su questo lavoreremo ancora, ma quello che si è visto è stato il grande sacrificio da parte di tutti. In carriera ho ricoperto tutti i ruoli del centrocampo e questo lo metto a disposizione del gruppo e del mister. Più sale la concorrenza, più aumenta l’impegno, siamo molto uniti. La Reggina c’è ed è consapevole dell’obiettivo da raggiungere, faremo di tutto”.