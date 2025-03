Il vicesindaco della Città Metropolitana Versace sui lavori al Granillo e il bando del S. Agata

Ospite della trasmissione “Fuorigioco” in onda su Rtv, il vicesindaco della Città Metropolitana Carmelo Versace ha parlato di Granillo e S. Agata: “I lavori al Granillo non sono fermi e verranno completati nel giro di qualche mese e comunque prima della fine del campionato. In quelle enormi voragini dietro la gradinata, verranno collocati i due grandi pilastri che completeranno l’impianto di illuminazione. Uno stadio che sarà una vera bomboniera nel momento in cui verrà totalmente completato”.

Il centro sportivo S. Agata

“Vi posso dare anche una anteprima e cioè che domani (oggi) nel corso del Consiglio Metropolitano approveremo la delibera per quello che riguarda l’asseverazione del progetto dei campi del centro sportivo S. Agata. Era un passaggio importante che aspettava tutta la città. Poi da qui a stretto giro uscirà definitivamente il bando, sicuramente si candiderà la Reggina 1914 insieme a Soseteg ed eventuali altri imprenditori. Questo è un altro tassello che chiuderà il cerchio.

Ricordiamo da dove si è partiti, da un fallimento annunciato e in questo caso mi prendo tutti i meriti di essere andato insieme al dirigente del settore della Polizia Metropolitana il dottore Macheda a riprenderci il centro sportivo, consegnandolo alla società amaranto. Ritengo che alcune vicissitudini non hanno fatto bene alla Reggina e ai ragazzi del settore giovanile. Tutto questo non è stato semplice. Iniziare la prossima stagione in totale tranquillità e con un S. Agata totalmente rinnovato con un investimento di oltre 3milioni di euro è il sogno di tutti, sperando di farlo in una categoria che sia la serie C”.