Reggio canta, balla e ride: il nuovo video virale degli “Aldo al Quadrato” è un inno alla città

In un momento in cui Reggio Calabria è spesso al centro di narrazioni negative e stereotipi, due artisti reggini scelgono di dare voce a un’altra storia, fatta di bellezze, cultura e talento locale.



Gli Aldo al Quadrato, il duo comico formato da Aldo Di Giuseppe e Aldo Zumbo, tornano a far parlare di sé con un nuovo video musicale dal titolo “Reggio Calabria”, già virale sui social e capace di conquistare migliaia di visualizzazioni in poche ore.

? Guarda il video:

? https://www.facebook.com/share/v/1ZGZfz8gXR/

Ritmo e ironia per raccontare la città

Sulle note del tormentone estivo “Tutta l’Italia”, Aldo e Aldo raccontano con ritmo e ironia le mille sfaccettature della città dello Stretto.



Nel video emerge una Reggio autentica e viva, fatta di panorami mozzafiato, sapori unici come il bergamotto, volti e personaggi reggini che incarnano lo spirito locale.

Un contro-stereotipo che emoziona

La scelta di puntare sulle bellezze del territorio e sui protagonisti della comunità rappresenta una risposta fresca e originale a chi troppo spesso dipinge la città solo con tinte negative.



Il duo riesce infatti a unire comicità e sentimento, mostrando un volto di Reggio Calabria capace di emozionare e divertire allo stesso tempo.

Ambasciatori culturali della città

Questo progetto conferma il ruolo degli Aldo al Quadrato come veri e propri ambasciatori culturali della città: con la loro ironia intelligente e il linguaggio popolare, riescono a trasformare l’intrattenimento in un’opportunità di promozione territoriale, dando lustro a una terra ricca di storia, tradizioni e vitalità.

Un racconto corale della comunità

Il video ha coinvolto attivamente numerosi personaggi locali, contribuendo a creare un racconto corale e partecipato che parla direttamente alla comunità, rinforzando quel senso di appartenenza e orgoglio spesso messo in secondo piano.

Gli Aldo al Quadrato, già noti per i loro contenuti virali e per aver portato in alto il nome di Reggio Calabria con i loro celebri sketch, confermano con questo lavoro la loro capacità di rinnovarsi e di raccontare la città da un punto di vista nuovo, capace di far sorridere e riflettere.