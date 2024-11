Vigneti eroici e storici: nel reggino 2 giornate di studio promosse da Gal Terre Locridee e Gal Batir

“Vigneti eroici e vigneti storici – La viticoltura di montagna e della tradizione in Calabria”: si terranno sulla Costa Viola e a Gerace il 4 e 5 novembre 2024 due giornate di studio dedicate alla viticoltura in altura e nelle zone impervie. Questi vigneti, coltivati manualmente su terreni difficili, rappresentano un patrimonio di resilienza e tradizione.

Il Progetto “Il Giardino dei Vitigni”: Cooperazione Internazionale e Enoturismo

L’evento fa parte del progetto di cooperazione internazionale “Il giardino dei vitigni” (PSR 2014-2020 della Regione Calabria, misura 19.3), promosso dal Gal Terre Locridee in partenariato con Gal Batir, Gal Kroton, Gal Area Grecanica, Gal STS e Gal Adril del Portogallo. L’obiettivo è creare una rete enoturistica che supporti le attività nel settore del vino e dell’ospitalità.

Visita ai Vigneti della Costa Viola e Gerace

Gli esperti visiteranno i vigneti della Costa Viola e a Gerace quelli di Pozzello e Convertine, esempi di vigneti eroici che richiedono dedizione e lavoro manuale per la loro cura e preservazione.

Convegno a Sambatello: Programma del 4 Novembre

Il convegno organizzato dal Gal Batir si terrà nelle sale del Casale 1890 – Tenuta Tramontana a Sambatello, il 4 novembre dalle ore 16.00. Parteciperanno:

Emanuele Antonio Oliveri, Presidente Gal Batir

Fortunato Cozzupoli, Direttore Gal Batir

Saveria Sesto, Agronoma ed Enologa

Gennaro Convertini, Esperto Vitivinicolo Arsac

Nicola Abbrescia, Presidente Cervim

Roberto Gaudio, Direttore Cervim

Antonino Sgrò, Presidente Ordine degli Agronomi della Calabria

Antonino Tramontana, Presidente Camera di Commercio di Reggio Calabria.

Convegno a Gerace: Programma del 5 Novembre

Il convegno di Gerace, organizzato dal Gal Terre Locridee, si svolgerà nella Sala degli Arazzi del Museo Diocesano a partire dalle ore 16.00 del 5 novembre. Tra i partecipanti:

Francesco Macrì, Presidente Gal Terre Locridee

Francisco de Calherios, Presidente Gal Adril

Guido Mignolli, Direttore Gal Terre Locridee

Nicola Abbrescia, Presidente Cervim

Roberto Gaudio, Direttore Cervim

Gennaro Convertini, Esperto Vitivinicolo Arsac

Rocco Zappia, Docente Università Mediterranea RC – Facoltà di Agraria

Domenico Ferrara, Dirigente Dipartimento Agricoltura Regione Calabria

Cosimo Murace, Viticoltore

Conclude Fulvia Caligiuri, Commissario Arsac.

Riconoscimento e Valorizzazione dei Vigneti Eroici e Storici

Tra i temi dei due incontri, verrà lanciato un appello per il riconoscimento ufficiale dei vigneti eroici e storici in Calabria, in conformità con la Legge 12 dicembre 2016, n. 238, art. 7. Questi vigneti rappresentano un patrimonio culturale e paesaggistico unico, con un impatto significativo sull’economia locale. La creazione di elenchi regionali per il riconoscimento ufficiale diventa cruciale per la loro valorizzazione e tutela.