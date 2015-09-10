‘Vigneto Calabria’ l’outlook previsionale del comparto sulla vendemmia. Più quantità più qualità

Finita la vendemmia dei bianchi, si scaldano i motori per quella dei rossi da vitigni autoctoni

Appello di Molinaro: mettiamo sempre di più nella carta dei vini della ristorazione quelli calabresi

A che punto è la vendemmia nel vigneto Calabria

Già da diverso tempo nel “vigneto Calabria” si sta procedendo alla vendemmia infatti si è partiti con la raccolta delle uve bianche dei vitigni internazionali (terminata a fine agosto) per poi procedere, da fine settembre, con i vitigni autoctoni, che si adattano e producono, e completare così la vendemmia con lo stacco delle uve, tra cui il Gaglioppo, che daranno vita ai prestigiosi rossi. In questi giorni quindi è festa, e vigne e cantine, assicurano lavoro perché vi è tanto da fare.

Le prime indicazioni prevendemmiali mettono il sorriso ai viticoltori. L’outlook previsionale, che ormai si va consolidando per la vendemmia 2015 in corso del “vigneto Calabria” dice che l’annata 2015 è caratterizzata da un aumento dovuto anche all’andamento climatico, che si attesta tra il 5 e il 10% , rispetto ai valori minimi dello scorso anno, con una produzione di circa 400mila ettolitri, che continua a collocare la Calabria la sedicesima regione per produzione di vino in Italia.

L’ annata produttivamente e qualitativamente è ottima e si è andata via via perfezionando e ha permesso la maturazione ottimale delle uve con un buon equilibrio tra grado zuccherino e acidità, che porteranno a vini “rotondi e morbidi”. Ci sono le condizioni per una annata da ricordare – commenta Pietro Molinaro Presidente di Coldiretti Calabria – nel settore del vino calabrese che sta facendo segnare un valore sempre maggiore anche nelle esportazioni e conquiste di nuovi mercati, grazie alla grande capacità delle case vitivinicole, che partecipano da protagonisti a tutte le rassegne principali e tra queste anche Expo Milano. In questi giorni, poi, i viticoltori stanno con gli occhi all’insù perché occorre tempo stabile prolungato con giornate di sole e notti fresche e arieggiate che sono gli ingredienti fondamentali per migliorare ancora la qualità dei vini ed avere una vendemmia perfetta. In Calabria complessivamente ci sono 11.100 ettari di superficie vitata, con 23 vini tra DOC e IGT , oltre 80 cantine e circa 400 etichette. Un comparto, quello vitivinicolo, che oggi- afferma Molinaro – è uno dei più importanti e dinamici dell’economia calabrese che ci sta facendo crescere costantemente nella reputazione nazionale ed internazionale con un consolidamento continuo di prestigio delle case vinicole.

Un comparto in crescita, tra giovani ed esportazioni

Un comparto che vede protagonisti e impegnati tanti giovani che non hanno paura di competere e che sono attratti positivamente dal fascino che esercita e che ha tra i punti di forza identità, paesaggio ed è veicolo formidabile per il turismo.

Sicuramente – prosegue – un ottimo esempio di una agricoltura che vince e si afferma sui mercati e che ha nelle corde spazi ulteriori di crescita anche sul mercato interno e per questo facciamo appello che sempre di più nella carta dei vini della ristorazione calabrese trovino sempre di più spazio le nostre etichette.