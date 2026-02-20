Vigor Lamezia-Reggina: designato il direttore di gara

Vigor Lamezia-Reggina, match valido per la venticinquesima giornata del girone I della serie D, da giocarsi domenica 22 febbraio allo stadio D’Ippolito, sarà diretta dal signor Michele Buzzone di Enna, che sarà coadiuvato dai signori Greta Pasquesi di Rovigo e Michele Troina di Genova.

L’unico precedente risale alla stagione 2023-24 con la Reggina che si impose sul campo del Real Casalnuovo con il risultato di 0-1, rete di Nino Barillà.