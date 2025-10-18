Vigor Lamezia: il nuovo Mancini sulla sfida contro la Reggina

Pronti, via e subito l’impegno della sua squadra, la Vigor Lamezia, sul campo della Reggina. Nel corso della conferenza stampa il nuovo tecnico Mancini si presenta e parla dell’incontro di domenica: “La Reggina punta al salto di categoria, non la scopriamo noi. Ci sono tante situazioni che incidono sul rendimento delle varie squadre. Domenica dobbiamo cercare di approcciarla bene e sfruttare gli eventuali loro errori. Non dobbiamo guardare a loro, ma in casa nostra e cercare di fare la nostra partita. Ogni gara si affronta e si imposta in un certo modo, in quattro giorni posso solo lavorare sulla testa del calciatore, sull’autostima, non è semplicissimo. Cambierà qualche interprete causa infortuni“.