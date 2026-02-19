Vigor Lamezia-Reggina: il primo dato della prevendita nel settore ospiti

Il pareggio nel derby con il Messina non ha scalfito l’entusiasmo dei tifosi amaranto, che si preparano a seguire la squadra anche nella prossima trasferta a Lamezia. Nonostante la delusione per l’opportunità mancata di balzare in vetta alla classifica, il supporto dei sostenitori è sempre forte e in crescita.

Leggi anche

A dimostrarlo è il dato relativo alla prevendita dei biglietti: quasi 300 tagliandi già venduti per il settore ospiti e circa una trentina per la tribuna. Un segnale chiaro di affetto e di fiducia nei confronti della squadra, pronta a tornare in campo per tornare la vittoria. Da aggiungere anche gli Under 14, per i quali l’ingresso è gratuito, portando ulteriormente ad aumentare il numero di tifosi al seguito della Reggina.

Il calore dei tifosi è sempre stato un fattore determinante per la Reggina e, anche questa volta, i sostenitori amaranto continuano a dare il loro apporto. L’entusiasmo e la voglia di lottare non mancano, e la speranza è che la trasferta a Lamezia rappresenti un’occasione per ritrovare la vittoria e continuare a lottare per la vetta della classifica.