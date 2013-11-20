VII Edizione Festival del fumetto. Dylan Dog è il protagonista del ‘Mistero’.

Promosso dalla provincia di Cosenza in partenariato con Cluster, è in corso la VII edizione del Festival del fumetto che quest’anno vede come protagonista il “Mistero”.Nella cornice della Galleria d’Arte Provinciale S. Chiara, ha fatto il suo ingresso come testimonial del festival, il personaggio più amato nella storia dei fumetti, Dylan Dog.Iniziato l’8 Novembre, il Festival proseguirà per tutto il mese con mostre, incontri, laboratori, concerti che vedranno interessate diverse zone della città, rendendo Cosenza una città del fumetto. Le mostre, che hanno lo scopo di permettere al pubblico di entrare in contatto con le opere dei maestri del fumetto, spazieranno da Dylan Dog con le opere messe in mostra da Raffaele de Falco a quelle di Pasolini attraverso Davide Toffolo; proseguendo con la mostra di Giancarlo Caracuzzo e i suoi paesaggi fiabeschi e la rappresentazione del mondo infantile attraverso le opere della disegnatrice Martina Peluso, concludendo con la satira di Altan. Grande spazio viene dato anche alla graphic novel con il fumetto di Diego Armando Maradona e l’ontologia Soul Crime edita da Round Robin.

Ma il festival vede anche protagonista la formazione, con corsi di animazione 3D, arti digitali, fumetto tradizionale e colorazione.

I fumetti infine, si legheranno alle parole e alla musica con il progetto “ Musica contro le mafie”, un libro e un cd edito da Mr Records.

Un mese ricco di appuntamenti per raccontare e vivere Cosenza attraverso la voce e l’estro dei personaggi dei fumetti. Una Cosenza che ancora una volta dimostra di essere una città che promuove e affianca la cultura e i giovani creativi.

Per visualizzare il calendario degli appuntamenti: http://www.lestradedelpaesaggio.com/