Villa, Comune ammesso ai bandi ‘Partecipo’ e ‘Fondo Famiglia’: oltre 1 mln per l’inclusione sociale
27 Dicembre 2025 - 08:07 | Comunicato Stampa
Villa San Giovanni c’è nella graduatoria della Regione Calabria – Dipartimento Welfare che finanzia il progetto PIALE PARTECIPA, promosso dall’ente e dal Consorzio Macramè mediante procedura di evidenza pubblica in co-progettazione, finalizzato a promuovere l’inclusione socio-economica, la coesione sociale e le pari opportunità per i cittadini residenti nelle aree periferiche.
“A noi Babbo Natale ha portato due magnifici regali – lo dico da sindaco, ma con ancor più soddisfazione perché riguarda la delega alle politiche sociali – dopo aver partecipato ai bandi nei mesi scorsi: il finanziamento Partecipo per oltre 755mila euro e il finanziamento Fondo Famiglia 2024 per poco più di 78mila euro, segno evidente della capacità progettuale dell’ente nel settore welfare, ma anche e soprattutto del salto di qualità fatto in questi anni, riuscendo a combinare le diverse azioni in un’unica visione”.
Il coinvolgimento delle associazioni e le azioni sociali
Nella stesura del progetto abbiamo deciso di coinvolgere le diverse associazioni che operano a Piale, per promuovere cittadinanza attiva e partecipazione:
- Ponti Pialesi
- Comitato Borgo di Piale
- USD Piale
- Rose Blu, già parte del Consorzio Macramè, partner del progetto
Il progetto si propone di migliorare l’accesso ai servizi sociali attivando il PUA (Punto Unico di Accesso) e incidendo sul disagio materiale, infrastrutturale e relazionale vissuto in periferia. Saranno attivati, con la presenza di una stabile équipe multidisciplinare, percorsi di:
- empowerment individuale e collettivo
- laboratori
- supporto ai nuclei familiari
- attività per i giovani (Job Lab)
- interventi rivolti a donne e anziani
Tra le azioni previste spiccano l’introduzione del taxi sociale e dei voucher sociali e culturali.
Rigenerazione urbana e impiantistica sportiva
Con un approccio integrato e partecipativo, l’intervento punta inoltre a rigenerare due spazi pubblici: la piazzetta generale Bevacqua e i campetti di Piale, per promuovere e rafforzare il senso di comunità.
“Il progetto – spiega il consigliere delegato allo sport e all’impiantistica sportiva – prevede, infatti, un intervento di circa 150.000 euro in opere edili, destinato al campetto storico di Piale. Insieme al Sindaco, al Consorzio Macramè e a tutti i partner della co-progettazione, abbiamo lavorato senza sosta per trovare una soluzione per un luogo che rappresenta la storia e l’identità dello sport in città”.
“Dopo il restyling dello stadio Santoro con fondi comunali e i prossimi lavori con il finanziamento Terna, dopo l’imminente chiusura dei lavori del palloncino, dopo il milione di euro ottenuto per la palestra Caminiti, un altro luogo di aggregazione sociale e sportiva rivedrà la luce. E visto che sport è socialità, continueremo a lavorare all’idea progettuale deliberata nel 2023 per i campetti di Cannitello e seguiremo i bandi cui abbiamo già partecipato per l’impiantistica sportiva scolastica per le scuole Papa Giovanni XXIII e Don Milani”.
Il coinvolgimento diretto dei cittadini, anche tramite le associazioni, sarà centrale per favorire la corresponsabilità e stimolare una cultura della partecipazione, della cura del bene comune e della solidarietà.
La programmazione sta dando i suoi frutti, come il lavoro serio portato avanti con determinazione e continuità: il nuovo metodo rappresenta il primo vero passo del cambiamento atteso.