Villa, giovane rapito e picchiato da due tunisini: arrestato uno degli aggressori

E’ successo nella serata di domenica a Villa San Giovanni.

Nei pressi della stazione ferroviaria, un giovane F.G. è stato prima rapito, poi picchiato e infine derubato da due uomini di origine tunisina. Il ragazzo, impaurito e sotto shock, nonostante le minacce e le pressioni dei due aggressori è riuscito a fuggire e a chiedere aiuto ai Carabinieri.

Secondo quanto raccolto, il giovane stava acquistando un biglietto, quando i due rapinatori lo hanno avvicinato, costringendolo a seguirli per poi picchiarlo e derubarlo.

I Carabinieri di Villa San Giovanni, intervenuti prontamente dopo la denuncia del giovane, hanno immediatamente avviato le ricerche dei fuggitivi.

Nel giro di poco tempo uno dei due aggressori è stato arrestato (classe 2003), il secondo è ancora a piede libero.