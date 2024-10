Villa San Giovanni, inaugurato il molo. Tutti presenti in attesa delle barche

Tutti presenti per il grande evento di inaugurazione del molo turistico di Villa San Giovanni. Regione, Comune, Città Metropolitana, Confindustria, Camera di Commercio, cittadini e studenti.

Tutti entusiasti per il traguardo raggiunto. Il porto turistico, è bene precisarlo, non è ancora pronto per accogliere le imbarcazioni, in quanto manca il bando di assegnazione e gestione dell’area. Tuttavia aver sbloccato l’iter giudiziario, che da anni costringeva il molo alla sua chiusura, rappresenta un primo passo verso la normalità. Le telecamere di CityNow hanno catturato le immagini dell’inaugurazione e le prime dichiarazioni delle varie autorità e dei protagonisti della manifestazione.

IN ATTESA DEL BANDO

“Dopo 16 anni oggi inauguriamo un cantiere iniziato nel lontano 2003 poi chiuso e bloccato per tante vicissitudini tutte italiane. Si pensava fosse l’ennesima opera incompiuta della nostra Italia. Siamo riusciti con una transazione importante a completarlo in tempi record in meno di un anno e siamo orgogliosissimi. Stiamo già lavorando con la capitaneria di porto per utilizzarlo subito -spiega Giovanni Siclari, sindaco di Villa San Giovanni – Stiamo impostando il bando per poi assegnarlo alla Suap che provvederà alle varie procedure. In una stagione, massimo due potremo utilizzarlo come porto turistico. Uno spazio dedicato agli sportivi? Chi lo gestirà dovrà tenere conto delle esigenze delle varie associazioni sportive che praticano lo sport nautico.”

BASTA RITARDI

“Oggi tagliamo il nastro inaugurale di una struttura che dovrà ancora essere completata attraverso i necessari arredi portuali. Non è un traguardo di arrivo ma una tappa di transito. Con il coinvolgimento di tutti gli organi presenti sul territorio bisognerà intervenire per mettere in atto i passaggi necessari e per arrivare alla destinazione finale dell’infrastruttura – commenta Giancarlo Russo, comandante della Guardia Costiera – Il futuro vedrà questa struttura completa in modo da sfruttarne tutte le potenzialità ancora da definire. Con la Regione e l’amministrazione comunale lavoreremo insieme per non accumulare altri ritardi che hanno condannato finora soprattutto i cittadini.”

ORGOGLIO REGGINO

“Un traguardo importantissimo. Vedere un molo con 300 posti barca in un Comune come quello di Villa San Giovanni deve inorgoglire tutti – spiega Riccardo Mauro, vice sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria – Oggi vediamo qualcosa di veramente concreto in termini di turismo. Il molo darà l’opportunità a tantissimi diportisti e turisti di vedere le nostre bellezze.”

ALTRI 4.000 POSTI BARCA IN CALABRIA

“Come presidente di Confindustria RC, ma soprattutto come cittadino reggino, partecipo con grande piacere – spiega il presidente di Confindustria RC Giuseppe Nucera – Vedere inaugurare un’infrastruttura turistica di questa portata è un segno senz’altro positivo. Tuttavia per i dati in nostro possesso la Calabria necessita di altri 4.000 posti barca. Ci sono altri porti che dovranno essere rimodernati e avviati”.

AL CENTRO DEL MEDITERRANEO

“Sono davvero felice. E’ un giorno di grande festa. E’ il porto turistico più importante dell’area dello Stretto. Quando le opere vengono compiute si raggiunge un grande segnale di capacità amministrativa e di rapporti istituzionali. Oggi si consegna l’inizio di un grande percorso di crescita che ha come obiettivo lo sviluppo della Calabria – conclude il Senatore Marco Siclari – Siamo al centro del Mediterraneo e noi dobbiamo esserne protagonisti”.