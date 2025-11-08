Incendi dolosi a Villa San Giovanni: ferma condanna dell’amministrazione comunale

“Gli incendi dolosi che nelle ultime notti hanno colpito Villa San Giovanni evocano ferite che pensavamo sanate. Atti vili e inqualificabili che suscitano profondo sdegno e ferma condanna nella nostra comunità. Ma questi eventi non definiscono Villa San Giovanni, che non è e non sarà mai ciò che mostrano le immagini terribili che circolano sui social.

Villa San Giovanni è una città viva, solidale, laboriosa e perbene, capace di reagire con dignità, unità e coraggio di fronte a ogni forma di violenza, vandalismo, intimidazione o tentativo di sopraffazione mafiosa.

La reazione del Comune

Il Comune di Villa San Giovanni ha subito intrapreso un percorso concreto per la sicurezza cittadina. Già nel dicembre 2022, il Comune ha partecipato per la prima volta al bando nazionale per la sicurezza urbana, ottenendo un finanziamento per la realizzazione di un moderno sistema di videosorveglianza. Oggi l’amministrazione è pronta a rinforzare il controllo del territorio, potenziando la rete di telecamere per garantire una vigilanza capillare.

Il sindaco ha ribadito con fermezza che una città sicura è una città vivibile, attrattiva e capace di attirare investitori economici. Per questo motivo, parte delle risorse PNRR sono state destinate al rafforzamento della sicurezza digitale, con l’assunzione di un esperto dedicato.

Interventi sugli “obiettivi sensibili”

Parallelamente, l’amministrazione ha identificato i “siti sensibili”, ovvero luoghi simbolo della città e della sua rinascita urbana, tra cui:

Piazza delle Repubbliche Marinare

Stadio Santoro

Palloncino

Arena comunale

Slargo di via De Gasperi (antistante gli istituti superiori)

Entro la fine del 2025, questi luoghi saranno dotati di impianti di videosorveglianza di ultima generazione, completando così il piano di sicurezza per il futuro della città.

L’importanza della collaborazione cittadina

Il sindaco ha sottolineato che nessun sistema tecnologico da solo può garantire la serenità di una comunità civile. È necessaria la collaborazione attiva di tutti i cittadini. Solo una vigilanza condivisa e una rinnovata educazione civica possono restituirci il diritto di vivere in una città sicura, solidale e consapevole.

“Basta alla paura, all’indifferenza, alle reticenze“, ha esortato. Ogni cittadino deve sentirsi responsabile nel custodire e proteggere gli spazi, i luoghi e l’anima di Villa San Giovanni.

Un messaggio di resistenza

“Brucia anche a me”: un grido di orgoglio e appartenenza che negli anni bui degli incendi dolosi divenne simbolo di resistenza e dignità. Questo messaggio continua a essere il cuore pulsante della città, che oggi come allora resiste e si unisce.

Con il supporto delle forze dell’ordine, la città di Villa San Giovanni risponde con determinazione, pronta a collaborare con chiunque voglia contribuire a spezzare il silenzio e impedire che qualcuno pensi di poter colpire impunemente un cittadino o un bene comune“.

Il sindaco, la giunta, il gruppo consiliare “Città in Movimento”