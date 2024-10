Villa San Giovanni, la città ospita nazionale di Sitting Volley

Per il terzo anno consecutivo la nazionale di sitting volley viene a svolgere uno stage, che precede il Campionato Europeo che si disputerà a luglio 2019 in Ungheria, a Villa San Giovanni. Il tecnico della Nazionale Italiana di Sitting Volley femminile, Amauri Riberio, dopo l’ultimo stage fatto a Villa nel giugno del 2018 che ha portato molta fortuna alla nazionale che si è classificata quarta al campionato mondiale, ha ben appreso la notizia di un novo stage in città dichiarando di venire volentieri a Villa perché è diventata un porta fortuna. Fondamentale tramite tra la nazionale e la città di Villa è stato il presidente sportiva Volley Cenide di Villa San Giovanni Raffaela Battaglia. Della nazionale, infatti, fa parte da titolare una concittadina, Raffaela Battaglia che si è fatta valere portando lustro alla città essendo l’unica giocatrice di tutta la Calabria. Lo stage si terrà nella palestra comunale della scuola media “Rocco Caminiti” il 29 e 30 giugno.

«Sono entusiasta di poter accogliere anche quest’anno la nazionale di sitting volley – ha dichiarato l’assessore allo sport Pietro Caminiti – avere una nostra concittadina ci riempie di orgoglio e un grazie va al presidente Battaglia che da anni lavora raggiungendo risultati straordinari. A tal proposito voglio fare un plauso per il sodalizio da cui è nata la fusione tra Volley Cenide e Costa Viola Volley. Il nuovo progetto neroverde prevede che dalla stagione 2019/2020 il sodalizio del presidente Cosimo Salzone e quello del presidente Raffaela Battaglia prendano parte all’unisono ai campionati sotto il nome Costa Viola – Cenide. Ai dirigenti va il mio plauso perché quest’unione, sono certo, darà grandi soddisfazioni a tutta la città facendo crescere sempre di più il mondo sportivo e della pallavolo in particolare che a Villa San Giovanni ha sempre avuto un buon seguito».