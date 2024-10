Villa – Stop alle nuove antenne, Siclari: “Prima di tutto la salute pubblica”

Il primo cittadino Giovanni Siclari, in sintonia con l’assessore Pietro Caminiti, nel porre come priorità assoluta la tutela della salute dei cittadini, con richiesta formalmente protocollata all’ufficio tecnico urbanistico, alla Polizia Municipale e alla Suap ha sospeso tutti i procedimenti per la concessione di autorizzazioni all’installazione di nuovi impianti stazione radio e antenne.

Mantenendo l’impegno preso in Consiglio Comunale, con l’associazione Co Sa Vi e con FDI, il sindaco ha messo in atto quella che rappresenta solo la prima di tante azioni volte a tutelare la salute pubblica, infatti, altri importanti passi, soprattutto in tema di ambiente e inquinamento saranno comunicato a breve.

«Ne avevamo discusso in Consiglio Comunale e come avevo promesso ho messo subito in atto le misure necessarie a frenare le installazioni di nuovi impianti. Ho scritto a tutti i settori interessati – ha chiarito il sindaco Siclari – perché esiste la necessità del rispetto puntuale e pedissequo del regolamento comunale per le stazioni radio base. In particolare, non mi risulta che le procedure regolamentari siano eseguite e, in particolare, sembra assolutamente omesso quanto disposto dall’articolo 6 del regolamento in materia di Piano di localizzazione degli impianti e di pubblicazione degli stessi».

Siclari già da tempo aveva messo nero su bianco la volontà di porre in essere tutte le azioni necessarie per salvaguardare Villa San Giovanni e tutelare i villesi, infatti, con questa sospensione, il sindaco intende approfondire ulteriormente la questione richiamando gli uffici competenti all’applicazione del Regolamento. Infatti, tra gli aspetti valutati dal sindaco e che lo hanno spinto alla richiesta di sospensione, è il mancato rispetto anche dell’articolo 7 del regolamento.

«Non risulta insediato, e quindi funzionante, il Gruppo di Valutazione instituito e previsto dal Regolamento – ha chiarito Siclari – ed il suo insediamento non si è potuto perfezionare nell’ultimo Consiglio Comunale».

Per questi motivi, rimanendo in attesa di una dettagliata relazione in merito al rispetto integrale e puntuale del Regolamento e in attesa dell’insediamento del gruppo di valutazione il sindaco ha preferito sospendere qualsiasi attività di concessione.