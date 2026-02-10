Carnevale a Villa San Giuseppe: musica, giochi e sfilata in maschera
L’edizione 2026 sarà caratterizzata dalla realizzazione del carro allegorico La Ruota della (s)Fortuna. I dettagli del programma
10 Febbraio 2026 - 08:07 | Comunicato Stampa
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Amici di Villa San Giuseppe, in collaborazione con la Parrocchia di Villa San Giuseppe, annuncia l’avvio delle iniziative dedicate al Carnevale 2026, un appuntamento atteso e profondamente sentito dalla comunità locale. Anche quest’anno, grazie all’entusiasmo, alla passione e allo spirito di collaborazione dei volontari, il paese si prepara a vivere il Carnevale come un momento di festa, condivisione e valorizzazione del territorio, portando alto il nome di Villa San Giuseppe.
L’edizione 2026 sarà caratterizzata dalla realizzazione del carro allegorico La Ruota della (s)Fortuna, simbolo di creatività, ironia e partecipazione. Il progetto nasce dall’impegno collettivo di numerosi soci e cittadini e rappresenta ancora una volta la forza del lavoro di squadra e il valore del volontariato, elementi centrali nella vita associativa del paese.
Il programma del Carnevale 2026 a Villa San Giuseppe
Il calendario degli appuntamenti prevede due momenti principali, pensati per coinvolgere l’intera comunità e valorizzare il lavoro svolto nei mesi di preparazione. Sabato è previsto il ritrovo in Piazza Umberto I a Villa San Giuseppe alle ore 15.30, occasione in cui verranno condivisi i festeggiamenti e presentato ufficialmente il carro allegorico alla cittadinanza.
La giornata di domenica sarà invece dedicata alla partecipazione alla sfilata di Catona, portando con orgoglio il nome di Villa San Giuseppe oltre i confini del territorio. Per questa seconda giornata seguiranno ulteriori comunicazioni di dettaglio da parte dell’Associazione.
Un Carnevale tra identità, tradizione e comunità
L’iniziativa rappresenta molto più di una semplice manifestazione festiva: è un’opportunità per rafforzare il senso di appartenenza, valorizzare le radici e promuovere la storia, le tradizioni e la vitalità di Villa San Giuseppe. Attraverso il Carnevale, il paese si racconta e si rende protagonista di un percorso di crescita culturale e sociale condiviso.
L’Associazione Amici di Villa San Giuseppe invita tutti i soci e i cittadini a partecipare attivamente, a sfilare, sostenere e condividere questo momento di gioia e aggregazione. Insieme, con impegno, passione e spirito di collaborazione, l’obiettivo è continuare a mantenere vivo e riconoscibile il nome di Villa San Giuseppe, rendendolo sempre più presente e amato.
Vi aspettiamo numerosi per festeggiare insieme il Carnevale 2026.