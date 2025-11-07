10eLotto: colpo vincente in centro a Reggio
Il fortunato giocatore, con un 8 secco, ha portato a casa un bel gruzzoletto
07 Novembre 2025 - 16:33 | Comunicato Stampa
Esulta la Calabria con il 10eLotto: nel concorso di giovedì 6 novembre 2025, come riporta Agipronews, sono stati centrati due colpi vincenti per un totale di 25mila euro.
Fortuna a Cassano allo Ionio e Reggio Calabria
A Cassano allo Ionio (provincia di Cosenza), in via Vittorio Emanuele, un fortunato giocatore ha vinto 15mila euro grazie a un 6 “Oro”, mentre a Reggio Calabria, in via Aschenez, un altro giocatore ha conquistato 10mila euro con un 8 secco.
L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 23,5 milioni di euro in tutta Italia, portando a 3,3 miliardi di euro il totale delle vincite da inizio 2025.