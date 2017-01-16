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Vini dalla Calabria protagonisti a Wine&Siena

Il 21 e 22 gennaio a Siena i vini calabresi di Cantine Statti, scelti tra i vincitori del Merano WineAward, protagonisti di Wine&Siena 2017

16 Gennaio 2017 - 11:02 | di Pasquale Romano

Vini calabresi protagonisti a Wine&Siena 2017

Vini di Greco, Gaglioppo e non solo dalla Calabria protagonisti a Wine&Siena 2017, il 21 e 22 gennaio prossimi a Siena. E’ la manifestazione firmata dagli ideatori del Merano Wine Festival che si snoderà nello location medioevali della città toscana. Due giorni a passeggio nel Medio Evo per scoprire i migliori produttori vitivinicoli italiani, artigiani del gusto, prodotti tipici di eccellenza, tutti selezionati per il livello qualitativo dei loro prodotti. L’esclusività della formula di Wine&Siena consiste proprio nel fatto che tutti i produttori sono stati selezionati tra i vincitori degli annuali Merano WineAward. Questo evento si configura dunque come uno dei pochi, a livello nazionale, che garantisce una selezione qualitativa di prodotti e produttori presenti.

Per la Calabria è selezionata Cantine Statti con vini di Greco, Gaglioppo e non solo. La grande varietà dei vitigni autoctoni rappresenta per l’azienda, che si trova a Lamezia, un grande patrimonio da riscoprire e valorizzare. Negli ultimi 15 anni l’impegno dell’azienda è stato sul vigneto oltre che in cantina, con investimenti in impianti e uomini. Wine&Siena si snoderà tra le sale di Rocca Salimbeni, sede centrale del Monte dei Paschi di Siena, al Grand Hotel Continental (Starhotels Collezione) e si amplierà all’Università di Siena, con il Rettorato che sarà cittadella del Food, a Palazzo Sansedoni, sede della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, e a Palazzo Comunale, nelle storiche sale del Museo Civico con la maestà di Simone Martini.

L’evento è ideato da Gourmet’s International, il sistema di selezione e valorizzazione di eccellenze che sta dietro al successo internazionale di manifestazioni quali il Merano WineFestival, e Confcommercio Siena. Insieme hanno attivato importanti collaborazioni. Sono organizzatori, oltre Confcommercio Siena, il Comune di Siena e la Camera di Commercio di Siena. Wine&Siena ha il fondamentale sostegno di Banca Monte dei Paschi di Siena, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Università di Siena, Grand Hotel Continental – Starhotels Collezione, che hanno concesso spazi prestigiosi per la manifestazione, e di Enoteca Italiana che curerà le master class. La manifestazione ha il patrocinio della Regione Toscana

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