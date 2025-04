Vinitaly, un viaggio immersivo nei vigneti calabresi. Gallo: ‘Successo senza precedenti’

Si è concluso con un grande successo l’esperienza calabrese del Vinitaly. Una edizione dai grandi numeri sia per cantine presenti, sia per partecipazione.

Tra le novità di quest’anno nello stand Calabria, rinnovato ed ampliato, l’innovativo progetto di realtà immersiva che ha permesso ai visitatori di esplorare i suggestivi vigneti calabresi e gli scorci più incantevoli della regione. Il progetto, che ha avuto luogo all’interno dello stand Calabria, ha attirato un numeroso pubblico di curiosi e appassionati, affermandosi come una delle principali attrazioni di quest’anno.

Grazie all’utilizzo della tecnologia Oculos, il pubblico ha potuto “immergersi” in una Calabria straordinaria, vivendo un’esperienza visiva e sensoriale unica. Il percorso ha guidato i partecipanti attraverso i vigneti più iconici e panorami mozzafiato.

L’iniziativa, lanciata per la prima volta quest’anno, si distingue per la sua capacità di unire innovazione tecnologica e valorizzazione del territorio, offrendo a buyer ed esperti del settore un’esperienza che va ben oltre la semplice degustazione dei vini. L’interazione con l’ambiente, resa possibile grazie alla realtà immersiva, ha suscitato entusiasmo facendo emergere il grande potenziale della Calabria.

“Con l’introduzione della tecnologia Oculos – ha affermato l’assessore all’Agricoltura della Regione Calabria Gianluca Gallo –, abbiamo trasformato i nostri vigneti e i paesaggi calabresi in un’esperienza immersiva, che non solo celebra le nostre tradizioni, ma le proietta nel futuro. È un progetto che dimostra quanto la Calabria sia in grado di innovare e di proporre un’offerta enologica e di conoscenza del territorio agricolo unica nel suo genere. Conoscere un vino significa, infatti, anche comprendere la geografia e la storia del luogo in cui nasce, il microclima che ne influenza la crescita e l’armonia tra il paesaggio e le sue varietà autoctone. Ogni calice offre un incontro con il passato e il presente di una terra, con le sue caratteristiche distintive, che si riflettono in ogni notevole sfumatura olfattiva e gustativa.