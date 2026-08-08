Vinitaly a Reggio, CISL e FAI CISL: ‘Grande opportunità per il territorio’

Nausica Sbarra e Giuseppe Mesiano: "Vinitaly può generare nuove opportunità di sviluppo, occupazione e valorizzazione delle produzioni calabresi"

L’approdo di Vinitaly a Reggio Calabria rappresenta un’occasione di grande rilievo per il territorio metropolitano e per l’intero comparto agroalimentare calabrese. È quanto affermano la segretaria generale della CISL Città Metropolitana di Reggio Calabria, Nausica Sbarra, e il segretario generale della FAI CISL Reggio Calabria, Giuseppe Mesiano, sottolineando il valore di un’iniziativa che contribuisce a rafforzare l’immagine della città e a promuovere le eccellenze produttive del territorio.

Sbarra: “Una vetrina internazionale che può generare sviluppo stabile”

«L’estensione di una manifestazione di prestigio internazionale come Vinitaly a Reggio Calabria – dichiara Nausica Sbarra – rappresenta un riconoscimento importante per una realtà che possiede grandi potenzialità nel settore agroalimentare e turistico. Eventi di questo livello danno visibilità al territorio, ne rafforzano l’attrattività e possono generare nuove opportunità di crescita, a condizione che si inseriscano in una strategia capace di mettere in rete istituzioni, imprese e parti sociali. È questa la strada per trasformare una vetrina internazionale in sviluppo stabile, buona occupazione e nuove prospettive per i giovani».

FAI CISL: valorizzare il lavoro dietro le produzioni vitivinicole

Per la FAI CISL, la presenza di Vinitaly in riva allo Stretto rappresenta anche un’importante occasione per valorizzare il lavoro che sostiene una delle produzioni simbolo dell’agricoltura calabrese.

Mesiano: “Dietro ogni bottiglia ci sono competenze e professionalità”

«Dietro ogni bottiglia di vino – sottolinea Giuseppe Mesiano – ci sono competenze, professionalità e il lavoro quotidiano di migliaia di persone. Portare Vinitaly a Reggio Calabria significa offrire una ribalta internazionale alle nostre aziende, ai vitigni autoctoni e a un patrimonio produttivo che merita di essere conosciuto e sostenuto. Da un appuntamento di questa portata ci aspettiamo ricadute concrete sul territorio: più investimenti, maggiore occupazione regolare, più sicurezza nei luoghi di lavoro e un impegno ancora più forte nel contrasto al caporalato e a ogni forma di sfruttamento».

Vinitaly come leva per lo sviluppo del territorio

Per CISL e FAI CISL, la crescita del comparto vitivinicolo e agroalimentare rappresenta una leva fondamentale per lo sviluppo dell’intera area metropolitana. Per questo è importante accompagnare la promozione delle eccellenze produttive con politiche capaci di sostenere le imprese, qualificare il lavoro e creare nuove opportunità occupazionali, affinché la visibilità garantita da eventi come Vinitaly produca benefici duraturi per il territorio.