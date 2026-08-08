Vinitaly and the City, si parte: Reggio Calabria diventa Capitale del vino

Un appuntamento atteso che arriva per la prima volta a Reggio Calabria e che punta a trasformare il “chilometro più bello d’Italia” in un grande percorso dedicato ai sapori, ai territori e alle produzioni calabresi. Il programma di oggi

Reggio Calabria è pronta a diventare, per due giorni, una delle capitali italiane del vino e dell’enogastronomia. Vinitaly and the City debutta oggi, sabato 8 agosto, nella città dello Stretto, portando sul Lungomare Falcomatà e al Museo Archeologico Nazionale cantine, degustazioni, masterclass, cooking show, incontri e spettacoli.

Un appuntamento atteso che arriva per la prima volta a Reggio Calabria dopo l’esperienza di Sibari e che punta a trasformare il “chilometro più bello d’Italia” in un grande percorso dedicato ai sapori, ai territori e alle produzioni calabresi.

La manifestazione nasce dalla partnership tra Regione Calabria e Veronafiere, con il supporto organizzativo di Arsac e del Comune di Reggio Calabria.

Non sarà soltanto una rassegna per appassionati di vino. Per due sere il centro di Reggio diventerà un grande spazio aperto nel quale incontrare produttori, scoprire etichette, assistere agli show cooking e conoscere da vicino alcune delle eccellenze che raccontano la Calabria in Italia e all’estero.

L’accesso all’area di Vinitaly and the City sarà possibile anche senza acquistare i ticket per le degustazioni. Chi non vorrà partecipare agli assaggi di vino potrà quindi passeggiare liberamente tra gli stand, visitare le diverse aree della manifestazione e vivere l’atmosfera dell’evento sul Lungomare Falcomatà.

Vinitaly and the City, oggi il taglio del nastro

L’apertura ufficiale è prevista alle 19.30 al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, con il tradizionale taglio del nastro.

Alle 20.30 sul palco centrale del Lungomare Italo Falcomatà spazio alla cerimonia di inaugurazione. Interverranno il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, il direttore generale vicario di Veronafiere Gianni Bruno, l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, il presidente dell’ICE Matteo Zoppas e il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. A condurre saranno Nicol Angelozzi e Max Lazzari.

Tra gli appuntamenti annunciati nella giornata inaugurale anche il confronto dedicato a “Giovani e innovazione: il lavoro che cambia”, con la partecipazione della ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone, insieme ai rappresentanti istituzionali regionali e locali.

Vino, masterclass e degustazioni al Museo

Il programma parte già dalla prima serata con numerosi appuntamenti.

Al Museo Archeologico Nazionale, alle 20.30, è prevista la masterclass “Calabria Vibes: dal Pollino allo Stretto, le bollicine che non temono confronti”, curata da Tommaso Caporale. Alle 21.30 spazio invece all’incontro tra cacao e vini calabresi, a cura di Eurochocolate.

Sul Lungomare gli eventi saranno distribuiti nelle diverse “isole” dedicate ai territori della Calabria.

Nell’area Cosenza, tra gli appuntamenti, “Vino Viti Visioni 4.0 ed oltre”, il confronto tra produttori e un viaggio tra le sfumature del Magliocco.

E poi spazio alla cucina. Tra le proposte della serata ci saranno la pasta della tradizione arbëreshë con pomodoro, caciocavallo podolico e peperone crusco, lo sformatino di Patate della Sila Igp, il riso di Sibari con gamberi rossi dello Jonio e agrumi e numerose altre preparazioni legate alle diverse aree della regione.

Reggio protagonista tra Zibibbo, Greco di Bianco e prodotti dell’Aspromonte

Particolarmente ricco il programma dell’Isola Reggio Calabria.

Alle 21 si parlerà dello Zibibbo eroico della Costa Viola, con diverse aziende del territorio. Alle 21.30 l’Università Mediterranea approfondirà il tema della valorizzazione dei vitigni storici calabresi, mentre alle 22 sarà protagonista il Greco di Bianco.

Alle 22.30 il racconto si sposterà sui Bronzi di Riace, Scilla e Cariddi e sulla viticoltura eroica della Costa Viola. Alle 22.45, invece, spazio ai vini dell’area metropolitana di Reggio Calabria e al suino nero d’Aspromonte.

Anche nell’area cooking show il territorio reggino sarà assoluto protagonista: dal sorbetto ai fichi bianchi del basso Tirreno alla focaccia delle Terre Locridee con maiale nero d’Aspromonte e caciocavallo di Ciminà, passando per il pescato locale, il Torrone di Bagnara Igp trasformato in gelato e il bergamotto di Reggio Calabria.

Alle 23 spazio anche al Gal BaTir con un percorso tra mare e terra che comprende la struncatura con stoccafisso di Cittanova, olive della Piana e olio Evo da cultivar Ottobratica.

Reggio diventa la vetrina della Calabria

Vino, cibo, cultura e uno scenario difficile da replicare altrove. È questa la formula con cui Vinitaly and the City prova a conquistare Reggio Calabria.

Il Lungomare Falcomatà, lo Stretto sullo sfondo, il Museo e le eccellenze provenienti dalle cinque province calabresi costruiscono un evento che va oltre la semplice degustazione.

Per reggini, turisti e visitatori sarà l’occasione per vivere il centro cittadino in maniera diversa e scoprire, nello spazio di pochi passi, una Calabria fatta di vitigni autoctoni, produttori, cucina, tradizioni e nuove contaminazioni.

Vinitaly and the City apre oggi. E Reggio Calabria, per due giorni, diventa una grande vetrina a cielo aperto del gusto calabrese.