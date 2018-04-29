Viola in attesa, Baldassare ancora protagonista
L'ormai ex giocatore reggino continua a brillare in Svizzera: una sua tripla porta all'overtime la sfida con Boncourt, decisiva per la vittoria dei Tigers
29 Aprile 2018 - 09:47 | di Domenico Suraci
I tifosi neroarancio possono continuare a tifare per il proprio beniamino Patrick Baldassare che sta disputando i PlayOff svizzeri come precedentemente annunciato, a seguito della cessione ad una squadra elvetica, sulle pagine di CityNow Sport.
È iniziata la postseason in Svizzera e l’ormai ex giocatore reggino, in splendido stato di forma continua a fare bene, determinando la vittoria della sua squadra, i Tigers, contro la forte Boncourt. È servito un supplementare e soprattutto una tripla di PAT, che ha riaperto all’overtime il match portando sul 92 pari il risultato.
Dunque i colori neroarancio continuano a brillare anche se indirettamente, con molto rammarico ma anche con tanto incitamento nei confronti dello svizzero che ha dato anima e cuore durante questo campionato con la Viola Reggio Calabria.
Foto di Edmondo Mavilla
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