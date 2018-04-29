I tifosi neroarancio possono continuare a tifare per il proprio beniamino Patrick Baldassare che sta disputando i PlayOff svizzeri come precedentemente annunciato, a seguito della cessione ad una squadra elvetica, sulle pagine di CityNow Sport.

È iniziata la postseason in Svizzera e l’ormai ex giocatore reggino, in splendido stato di forma continua a fare bene, determinando la vittoria della sua squadra, i Tigers, contro la forte Boncourt. È servito un supplementare e soprattutto una tripla di PAT, che ha riaperto all’overtime il match portando sul 92 pari il risultato.

Dunque i colori neroarancio continuano a brillare anche se indirettamente, con molto rammarico ma anche con tanto incitamento nei confronti dello svizzero che ha dato anima e cuore durante questo campionato con la Viola Reggio Calabria.

Foto di Edmondo Mavilla