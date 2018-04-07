Viola – In attesa del tribunale federale occhiata alle date play off
La Lnp ha diramato formula e calendario dei playoff di A2: ottavi dal 29 aprile, finale dal 10 giugno. La Viola attende il tribunale federale
07 Aprile 2018 - 18:37 | di Domenico Suraci
La nota Lnp in merito alle date della post season.
LA FORMULA
- Accedono ai playoff le squadre classificate dal 1° all’8° posto di ognuno dei due gironi.
- Le squadre qualificate risulteranno così abbinate sul tabellone: 1 Est-8 Ovest; 4 Ovest-5 Est; 3 Est-6 Ovest; 2 Ovest-7 Est; 1 Ovest-8 Est; 4 Est-5 Ovest; 3 Ovest-6 Est; 2 Est-7 Ovest.
- Gli ottavi, i quarti di finale, le semifinali e la finale si disputano al meglio delle cinque gare, con il seguente calendario: Gara 1, Gara 2 ed eventuale Gara 5 si disputano in casa della squadra che ha ottenuto la migliore classifica al termine della fase di qualificazione.
- Per determinare la prima classificata assoluta tra quelle dei due gironi al termine della stagione regolare, saranno applicati i seguenti principi: 1) quoziente vittorie nella fase di qualificazione (vittorie ottenute diviso le gare disputate); 2) a seguire, in caso di parità, quoziente canestri nella fase di qualificazione (punti fatti diviso punti subiti di tutte le gare omologate; fino al quarto numero decimale).
- La squadra prima classificata assoluta acquisisce il diritto di scegliere di iniziare i playoff disputando Gara1 domenica 29 aprile oppure lunedì 30 aprile. Di conseguenza tutti gli abbinamenti della stessa parte di tabellone rispetteranno un identico calendario.
- L’altra parte di tabellone vedrà le gare disputarsi nella opzione di calendario non selezionata dalla prima classificata assoluta.
- Giocheranno nello stesso giorno le squadre così abbinate: 1 Est-8 Ovest; 4 Ovest-5 Est; 3 Est-6 Ovest; 2 Ovest-7 Est. Ed in un altro giorno (a distanza di 24 ore, in posticipo od in anticipo): 1 Ovest-8 Est; 4 Est-5 Ovest; 3 Ovest-6 Est; 2 Est-7 Ovest.
- La vincente dei playoff acquisisce il diritto a partecipare alla Serie A 2018/2019.
LE DATE
OTTAVI DI FINALE Gara 1 – Domenica 29 aprile/lunedì 30 aprile Gara 2 – Martedì 1 maggio/mercoledì 2 maggio Gara 3 – Venerdì 4 maggio/sabato 5 maggio Gara 4 (ev.) – Domenica 6 maggio/lunedì 7 maggio Gara 5 (ev.) – Mercoledì 9 maggio/giovedì 10 maggio
QUARTI DI FINALE Gara 1 – Domenica 13 maggio/lunedì 14 maggio Gara 2 – Martedì 15 maggio/mercoledì 16 maggio Gara 3 – Venerdì 18 maggio/sabato 19 maggio Gara 4 (ev.) – Domenica 20 maggio/lunedì 21 maggio Gara 5 (ev.) – Mercoledì 23 maggio/giovedì 24 maggio
SEMIFINALI Gara 1 – Domenica 27 maggio/lunedì 28 maggio Gara 2 – Martedì 29 maggio/mercoledì 30 maggio Gara 3 – Venerdì 1 giugno/sabato 2 giugno Gara 4 (ev.) – Domenica 3 giugno/lunedì 4 giugno Gara 5 (ev.) – Mercoledì 6 giugno/giovedì 7 giugno
FINALE Gara 1 – Domenica 10 giugno Gara 2 – Martedì 12 giugno Gara 3 – Venerdì 15 giugno Gara 4 (ev.) – Domenica 17 giugno Gara 5 (ev.) – Mercoledì 20 giugno
LE NOTE
- Una volta note le date di gioco, in base al posizionamento sul tabellone, le stesse possono subire variazioni esclusivamente a causa di indisponibilità dell’impianto da parte delle Società ospitanti, notificate al Settore Agonistico FIP. Al termine del turno che ha comportato lo spostamento delle date, la squadra vincente rientrerà nella calendarizzazione omogenea alla sua parte di tabellone.
- Gli orari di gioco sono a discrezione delle Società ospitanti; possono essere modificati in occasione delle gare selezionate per la diretta su partner televisivo nazionale di LNP, in base ad esigenze di palinsesto.
- Le date della Finale potrebbero avere delle variazioni legate alla programmazione televisiva, per consentirne la diretta integrale di tutte le gare che saranno disputate per l’assegnazione della vittoria, in base ad esigenze di palinsesto, ed evitando concomitanze con altri eventi sportivi di alto interesse nazionale.
- Tutte le gare dei playoff saranno trasmesse in diretta sulla piattaforma LNP TV PASS.
- Il calendario dei playoff sarà reso ufficiale solo a seguito di comunicazione del Settore Agonistico FIP, una volta validate le richieste specifiche delle singole Società partecipanti.
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