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Viola Femminile: scontro al vertice con la Rainbow Catania

Torna in campo la Viola femminile: mercoledì 10 febbraio al PalaPentimele lo scontro al vertice del girone Sicilia di serie C

07 Febbraio 2016 - 13:11 | di Federica Geria

Viola Reggio Calabria femminile, foto della sfida con la Rainbow Catania al PalaPentimele

Torna in campo la Viola femminile. La gara della quinta giornata di ritorno del campionato di serie C girone Sicilia, in programma al PalaPentimele mercoledì 10 febbraio, vedrà lo scontro al vertice tra la squadra di coach Armando Russo e la Rainbow Catania. Palla a due alle ore 20.15.

Fonte: http://www.violareggiocalabria.it

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