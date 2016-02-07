Viola Femminile: scontro al vertice con la Rainbow Catania
Torna in campo la Viola femminile: mercoledì 10 febbraio al PalaPentimele lo scontro al vertice del girone Sicilia di serie C
07 Febbraio 2016 - 13:11 | di Federica Geria
Torna in campo la Viola femminile. La gara della quinta giornata di ritorno del campionato di serie C girone Sicilia, in programma al PalaPentimele mercoledì 10 febbraio, vedrà lo scontro al vertice tra la squadra di coach Armando Russo e la Rainbow Catania. Palla a due alle ore 20.15.
Fonte: http://www.violareggiocalabria.it
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