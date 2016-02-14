Viola Femminile, oggi il derby col Messina
Dopo la vittoria di mercoledì sulla Rainbow Catania, la squadra di coach Armando Russo gioca in casa del Cus Messina: palla a due alle 18
14 Febbraio 2016 - 13:34 | di Federica Geria
Nuovo appuntamento di campionato per la Viola Femminile. Domenica 14 febbraio, la squadra di coach Armando Russo, reduce dalla splendida vittoria ottenuta mercoledì sera al PalaPentimele sulla Rainbow Catania, giocherà in casa del Cus Messina. Palla a due alle ore 18.00.
Fonte: http://www.violareggiocalabria.it
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