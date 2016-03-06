Viola Femminile: tesserata Allyson Dobbins
L'atleta americana, moglie della guardia Anthony Dobbins, si aggregherà alle ragazze di coach Armando Russo per i play off del campionato femminile
06 Marzo 2016 - 13:42 | di Federica Geria
La società Bermé Viola Reggio Calabria comunica di aver tesserato per la squadra femminile Allyson Renee Dobbins. L’atleta americana, moglie della guardia neroarancio Anthony Dobbins, si aggregherà alle ragazze di coach Armando Russo martedì pomeriggio per la ripresa degli allenamenti in vista dell’inizio dei play off, in programma da domenica 13 marzo.
Fonte: http://www.violareggiocalabria.it
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