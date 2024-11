Viola: dopo la decisioni del Giudice Sportivo la società annuncia ricorso. Il comunicato

La Pallacanestro Viola, appresi in data odierna i provvedimenti del giudice sportivo, in riferimento alla gara giocata domenica 17 novembre al PalaCalafiore, comunica che agirà nelle sedi preposte per tutelare la società stessa e i propri tesserati da tali provvedimenti che ritiene iniqui ed evidentemente derivanti da una visione dei fatti accaduti distorta e secondo il proprio giudizio non corrispondente alla realtà di quanto verificatosi.

La società Pallacanestro Viola, ritenendo di dover agire nel rispetto e nella tutela di ogni sua componente, ha dato mandato ai propri legali di agire nelle sedi opportune.