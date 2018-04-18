In un momento surreale, forse il miglior regista cinematografico, non avrebbe mai immaginato una trama così ricca di colpi di scena, si può e si deve continuare a parlare di basket, quello giocato, quello cui siamo chiamati a raccontare. Si va a Treviglio per recuperare la ventisettesima giornata con molta energia, probabilmente così tanta da averla potuta spendere per qualche altro interessante match post season, ma non “facciamoci del male”, tutto l’ambiente sportivo reggino sta realmente soffrendo questo periodo e presentiamo il match con le consuete dichiarazioni prima della palla a due, concesse a Legapallacanestro, che sarà domani 19 aprile alle ore 21 al PalaFacchetti da Treviglio e non da i tesserati neroarancio (anche questa è una notizia, ndr).

QUI REGGIO CALABRIA

La Viola Reggio Calabria conferma il silenzio stampa di tutti i suoi tesserati.

Note – Unico assente l’infortunato Pacher

Media – Diretta streaming su LNP TV, radiocronaca a cura di Radio Antenna Febea.

Le parole di coach Vertemati

QUI TREVIGLIO

Adriano Vertemati (coach) – “La Viola è una squadra forte, cresciuta moltissimo durante il corso della stagione, nei singoli e nel gioco di squadra; prova ne sono le numerosissime vittorie ottenute nel girone di ritorno. Le loro peculiarità credo siano la capacità e la disponibilità nel passarsi la palla in attacco e la solidità e durezza difensiva. Siamo consapevoli che stanno vivendo un momento moralmente molto difficile, ma anche che il loro orgoglio ed i loro valore li ha portati ad espugnare Agrigento domenica scorsa e certamente li porterà a Treviglio con la solita determinazione a fare risultato. Dal canto nostro siamo in un buon momento e cercheremo di capitalizzarlo”.

Mattia Palumbo (giocatore, playmaker) – “Con la bella vittoria contro Scafati e la classifica molto corta, ci troviamo da un momento all’altro dai playout ai playoff, in quanto lo scarto era minimo. Vincendo tre partite di fila, ora siamo ad un soffio dai playoff e se per caso dovessimo riuscire a vincere le prossime due gare, con qualche risultato dagli altri campi a nostro favore, possiamo puntare ad una delle ultime piazze libere per la pool promozione. Reggio Calabria giovedì, nonostante la penalizzazione subita, arriverà con giocatori molto carichi e motivati, anche perché vorranno mostrare fino in fondo le loro qualità (anche in vista del mercato estivo) e perciò sarà una partita tosta e noi ci dovremo far trovare pronti, insieme al nostro Palafacchetti”.

Note – Tutti disponibili. On line il nuovo numero di Assist, house organ della Blu Basket. Il Palafacchetti sarà colorato dalle nuove tshirt firmate “Marelet”.

Media – La gara sarà trasmessa in diretta tv su LNP TV Pass e sui social della Blu Basket Treviglio (Facebook, Instagram, Twitter e Whatsapp).

Dove: PalaFacchetti, Treviglio (Bg)

Quando: giovedì 19 aprile, 21.00

Arbitri: Masi, Foti, Maffei

Andata: 101-111

In diretta su LNP TV Pass: https://bit.ly/2HGUluc