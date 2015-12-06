Viola KO a Voghera, vince Tortona

Sconfitta per la Bermè Viola Reggio Calabria, che sul parquet del PalaOltrepo di Voghera viene travolta da Tortona. Gli uomini di coach Benedetto si arrendono ai padroni di casa, i quali, approfittando di indecisioni ed errori dei neroarancio, chiudono la gara col punteggio di 66-50. “La gara di questa sera ha evidenziato tutti i nostri limiti – dice coach Giovanni Benedetto -. Purtroppo non abbiamo un punto di riferimento offensivo importante. Siamo riusciti a giocare bene in difesa, ma è in attacco che abbiamo sbagliato troppo e da sciocchi abbiamo perso molti palloni. Tortona è una squadra in buone condizioni, mentre noi invece non lo siamo. Paghiamo il fatto di avere troppi giocatori acciaccati”.

Tabellino

ORSI TORTONA – BERME’ VIOLA REGGIO CALABRIA 66-50 (18-12; 20-11; 16-8; 12-19)

ORSI TORTONA: Spissu 6, Maghet, Riva, Gay, Antonietti, Markus, Reati 9, Bianchi 7, Marks 20, Garri 11, Ammannato 2, Brooks 11. Coach: D. Cavina. Ass: E. Casalone

BERME’ VIOLA REGGIO CALABRIA: Costa, Lupusor 1, Mordente 5, Rullo 15, Ghersetti 10 , Pandolfi, Sindoni, Crosariol 12, Brackins 2, Dobbins 5. Coach: G. Benedetto. Ass: M. Bianchi

ARBITRI: Caiazza, Foti, Chersicla.

Fonte: violareggiocalabria.it