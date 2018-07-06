Continua la telenovella estiva cestistica, questa volta protagonisti sono i giocatori del Barcellona, che con un post su FACEBOOK evidenziano che in merito alle dichiarazioni apparse sulla pagina Facebook della Nuova Cestistica Barcellona e del comunicato del 5 luglio del basket Barcellona, i sottoscritti giocatori Luigi Brunetti , Fabio Stefanini ,Daniele Grilli, Michael Teghini , Flavio Gay, Marco De Angelis , Luca Pedrazzani che hanno fatto parte del roster dichiarano quanto segue:

“Pur non potendo sapere se il basket Barcellona si trovi nello “stato di morosità ” di cui all’articolo 73 regolamento organico fip , ci teniamo a precisare che la medesima società è “fortemente morosa” nei nostri confronti.

i sottoscritti infatti per attaccamento alla maglia e rispetto della gente di Barcellona hanno portato a termine la stagione sportiva (raggiungendo la finale playoff) , pur non percependo rimborsi dal mese di febbraio.

I sottoscritti hanno già da tempo depositato presso gli organi di giustizia fip istanza di ingiunzione per ottenere la condanna della società al pagamento di quanto pattuito, e siamo in attesa di emissione di provvedimento.

“

Tutto ciò può cambiare qualcosa a seguito dell’accordo sulla cessione del titolo della Viola? Probabilmente no, però quali gli scenari dopo il 13 luglio nel caso dell’impossibilità di iscrizione al campionato di B dei siculi?