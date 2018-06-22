Viola: le precisazioni del DS Condello
Il diesse della Viola Gaetano Condello smentisce accordi lontano da Reggio e ribadisce di voler rispettare il contratto in scadenza nel 2019
22 Giugno 2018 - 08:51 | di Domenico Suraci
Il diesse Gaetano Condello, puntualizza la sua posizione in merito ad un possibile allontanamento dalla Calabria verso Legnano. Il suo contratto con la Viola scadrà nel 2019 e sino ad allora lo vuole assolutamente rispettare ed onorare. Tutto ciò che si dice in merito ad accordi presi lontano da Reggio è privo di fondamento. E’ anche vero che fa gola a molti team di A2 ma vuole assolutamente rispettare i vincoli contrattuali, questo quanto riporta la Gazzetta del Sud.
In merito all’ipotetico avvicendamento con Giorgio Montano, agente della Players Group, Condello spiega di saperne veramente poco ed allo stesso tempo non conosce i prossimi passi del patron Muscolino. Per quanto riguarda Fabi, nè Bologna, nè Biella sono le sue prossime squadre bensì, probabilmente andrà Latina. E’ invece ufficiale il passaggio di AJ Pacher a Siena.
Riuscirà a fare ordine la società neroarancio? Da chi saranno ricoperti i ruoli fondamentali per intraprende l’inizio di una stagione? Lo scopriremo presto, e molto probabilmente dopo lunedì 25, spartiacque tra il recente passato ed il futuro della storia cestistica della nostra città.
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