Mecacci parla della partita contro la IUL Tiber Roma: “Una vittoria importante, questo è un campo difficile, contro una squadra esperta, abbiamo espresso ottima pallacanestro che ci ha permesso di andare all’intervallo con un buon bottino. Siamo stati troppo leziosi nel momento del massimo vantaggio, soprattutto negli uno contro uno, ci siamo complicati il match, siamo andati a tratti e preso dei break. Siamo andati davvero male ai tiri liberi, sarà un momento per migliorare, lavoro che stanno facendo egregiamente rispetto alla situazione del momento. Stiamo facendo tutto ciò per Reggio Calabria e per i tifosi, avere un pubblico amico in un palazzo fuori dalla nostra città. Però siamo stanchi, ve lo dico chiaramente, abbiamo delle urgenze non possiamo farcela, io per primo. Ringrazio l’amministrazione e tutti ciò che si sono portati avanti.

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L’appello del coach: “Adesso auspico ci sia qualcuno che mi aiuti per relazionarmi con i giocatori e con lo staff tecnico. Ringrazio tutti ma ho bisogno di un supporto e di avere il primo stipendio. Non cerco comprensione però sono davvero al limite. Voglio un direttore sportivo e qualcuno che ci supporti.

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