Il patron valuta di ripartire dalla C e la città si divide: i tifosi si danno appuntamento a Piazza Italia alle 17:30

Cosa succede in città? Molto, troppo o forse nulla. Il patron Giancesare Muscolino dopo anni di battaglie dentro e fuori dal campo, vuole ridimensionare al momento il progetto neroarancio ripartendo dalla C. In realtà, anche se in tempi ristretti la Viola avrebbe diritto di iscriversi e disputare il campionato di B, questo non accadrebbe se come si legge da Gazzetta del Sud la trattativa in corso con Barcellona porterebbe ad una cessione del titolo.

Scenderà in campo l’amministrazione con in testa il primo cittadino che si confronterà con l’imprenditore gioiese al fine di far iscrivere la Viola al campionato di serie B? Nel frattempo i tifosi si sono dati appuntamento a Piazza Italia, alle 17:30 per capire, ragionare insieme, proporre eventuali soluzioni.

Quali le sorti del basket reggino e della sua maggiore compagine? Quello che è sicuro, mettendoci tutta la buona volontà del caso cascare dal terzo posto playoff di serie A2 alla serie C il colpo risulta essere doloroso. Speriamo si possa ritornare presto a parlare di sport giocato e non di pastoie burocratiche o giudiziarie.