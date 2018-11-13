Ospite di Radio Touring 104 Alessandro Paesano ha commentato l’ultima vittoria della Viola Reggio Calabria ma anche il momento che sta vivendo insieme a tutti i compagni di squadra.

“Siamo felici di aver dato continuità alle cinque vittorie consecutive, loro erano una squadra esperta ma noi siamo stati bravi a metterla subito sul nostro ritmo. Sono rimasto a Roma per un paio di giorni, ma sono tornato subito a Reggio pronti per allenarci in vista della prossima gara”.

L’intesa con Alessandri e le doti di Paesano

E’ sotto gli occhi di tutti la grande intesa con Alessandri.

“Lo scorso anno a Palestrina ci ha aiutato molto, allenarci insieme, vivere insieme ha stretto questo legame. Trovarci in campo oggi ci viene naturale”.

In questa prima parte di campionato sono venute fuori le sue doti, tanta energia ma anche una mano molto educata.

“Sono un giocatore di energia ma che prova sempre a giocare con la squadra. Una volta entrato in ritmo la fiducia aumenta, amo tirare dalla media distanza, mi viene naturale. Tutto però parte dall’intensità che ci mettiamo in difesa”.

Il momento non è semplice ma il vostro atteggiamento è encomiabile.

“Vedendo il gruppo, vedendo le qualità dei singoli, possiamo fare sicuramente bene. Siamo una squadra da play off, poi da lì in poi sarà un’altra storia. Conterà il fattore campo,la condizione, noi siamo una squadra lunga e giocando ogni tre giorni può essere un vantaggio. Io ho tanta fiducia ed è proprio questo pensiero sul futuro che ci fa stare qui senza mollare”.

Il ringraziamento ai tifosi

Le tante iniziative dei tifosi meritano un ringraziamento speciale.