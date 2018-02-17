Sarà un’altra gara difficile quella che, domenica pomeriggio al PalaCalafiore, vedrà impegnata la MetExtra Viola Reggio Calabria. La compagine di coach Calvani, reduce dal preziosissimo successo esterno di Scafati, riceverà l’ambizioso Legnano, in una sfida dal sapore playoff.

Fabi e compagni, dopo l’ultimo ko casalingo contro Cagliari, vogliono però tornare ad esultare sul parquet amico. Di contro, tuttavia, ci sarà una compagine tecnicamente molto valida, forte di una coppia di americani dall’altissimo tasso qualitativo. Stiamo parlando, naturalmente, di William Mosley e Nikolas Raivio.

I due cestisti statunitensi, infatti, già nella gara d’andata, vinta dai biancorossi, avevano messo in difficoltà i nero arancio. Da capire, quindi, quali saranno le contromisure che coach Calvani prenderà per arginare il loro talento. Per dare continuità al successo di Scafati e blindare la posizione che, oggi, varrebbe la post-season.