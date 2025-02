Viola, Paulinus: ‘Giocare più uniti ed eseguire meglio’

La Redel Pallacanestro Viola si prepara a tornare in campo questo sabato, in casa della Dinamo Brindisi alle ore 18 in Puglia.

La gara, non avrà copertura di una diretta streaming: tanti tifosi partiranno dalla Calabria alla volta della città pugliese.

L’esterno neroarancio Joseph Paulinus ha condiviso con noi le sue riflessioni sull’attuale momento della squadra, sulle prossime sfide e sulle novità che stanno caratterizzando questa stagione.

Joseph, come state?

”Stiamo bene, bene. Ci stiamo allenando come abbiamo fatto dall’inizio dell’anno e sta andando tutto bene. Ultimamente, però, stiamo avendo qualche difficoltà, un po’ di alti e bassi. In questa seconda fase abbiamo avuto un primo test contro Molfetta che è andato male. Adesso dobbiamo cercare di ritornare sui nostri passi, eseguire di più come stavamo facendo prima e giocare insieme“.

Cosa si poteva fare meglio nell’ultima partita?

”Dobbiamo cercare di eseguire meglio, come facevamo all’inizio, e giocare più uniti. Sabato speriamo di dare il massimo“.

Hai visto il nuovo LED?

”Sì, l’ho visto! È bellissimo, uno spettacolo. Ci sta un po’ quello stile da Eurolega, diciamo. È una bella novità per noi e per la città. Speriamo possa dare la carica al gruppo e diventare un bel punto di riferimento per la Viola”.

Sabato a Brindisi, che partita ti aspetti?

”Mi aspetto una bella gara. Saranno due squadre che daranno tutto per vincere. Alla fine, vincerà uno, quindi sarà una partita difficile, molto equilibrata“.

Cosa pensi della nuova formula del campionato?

”Beh, ci sta. Adesso giochiamo con altre squadre rispetto a quelle della prima fase, quindi dobbiamo cambiare il nostro ritmo, il nostro atteggiamento e l’approccio alle partite. È una bella sfida e un bel banco di prova per noi”.

Lorenzo Dell’Anna che impressione ti ha fatto?

”Lui è un ragazzo bravo, forte, ascolta e segue bene le indicazioni. È intelligente e ci aiuta a raggiungere i nostri obiettivi. Sono contento che sia qui con noi”.