Myenergy RC, il pres. Laganà: ‘A breve avremo il Pianeta Viola. Il Palacalafiore sarà migliorato’

Settimana di attesa in casa Viola, il faccia a faccia di domenica prossima contro Capo d’Orlando si avvicina. Un match importante per la storia delle due piazze che si incontrano e per la posizione in classifica.

I ragazzi di coach Cigarini sono con la testa all’Orlandina dal termine della partita vinta in casa col Cus.

Partita che è stata teatro di un episodio ‘sgradevole’, un’infiltrazione di acqua piovana dal tetto del Palacalafiore che ha causato la momentanea interruzione della gara. Abbiamo parlato dell’episodio e di tanto altro con il presidente della Myenergy Reggio Calabria, Carmelo Laganà.

Commenta così Laganà l’episodio del Palacalafiore:

“Può capitare, ma devo dire che l’amministrazione è vicina, è stata attenta. Se mi avessi fatto questa domanda cinque anni fa ne avrei dette di tutti i colori…Non ci ha fatto una bella figura sicuramente, ma l’importante è rimediare e stare vicini allo sport, e questa amministrazione lo sta facendo, si stanno impegnando. Seguo lo sport da anni, so dove si può lavorare e dove ci sono difficoltà: sta cambiando rispetto a quando ho iniziato”.

Prosegue Laganà sul Palacalafiore e su quelle che potrebbero essere delle novità sulla struttura sportiva più importante della città:

“La responsabile, l’architetto Megale, sta facendo di tutto per rendere più “luminoso” il palazzetto di Pentimele abbellendolo all’interno, perché non serve solo alla Viola ma a tutto lo sport, al basket in carrozzina, alla pallavolo, ma anche agli spettacoli. Abbiamo bisogno di una struttura come il Palacalafiore per ospitare, come è successo in quest’ultimo periodo, degli eventi. È l’unica struttura in questo senso ricettiva che abbiamo e va migliorata, va resa più bella di quanto già è. Stanno lavorando e ci saranno delle novità da qua a qualche mese. Non si possono inventare i campi nel giro di uno o due anni, saremmo dei folli, però si possono programmare. E devo dire che l’assessore Latella sta programmando e ci tiene che le cose dello sport vadano avanti. E da quando sono venuti all’interno del Palacalafiore hanno capito che devono migliorarlo”.

Lo sport in città e il Pianeta Viola

Ma le novità in casa neroarancio non finiscono qui. Il progetto della Myenergy Reggio Calabria è ambizioso e attende di aggiungere un ‘tassello’ fondamentale.

Afferma il presidente Laganà:

“A breve avremo il Pianeta Viola, sembra che a gennaio sarà disponibile, sicuramente ci saranno dei bandi e la Viola parteciperà, è ovvio: il Pianeta Viola è la nostra casa. Parteciperemo al bando, speriamo che sia pronto e siano celeri ma credo che questa amministrazione abbia tutto l’interesse e la volontà di far funzionare gli impianti che ci sono. Il Pianeta Viola è un nostro particolare interesse, con la foresteria, i campi, ed è una struttura bellissima, un peccato che la città e i ragazzi non possano usufruirne”.

Continua il presidente Laganà:

“Tutti possiamo usufruire della bellezza dello sport, andare a una partita di pallacanestro crea momenti di benessere per i ragazzi, le famiglie, tutti i tifosi che tornano a casa soddisfatti di aver assistito ad un bello spettacolo. È così che dovrebbe essere lo sport, a noi piace così, senza isterismi, dove i bambini giocano e vivono il palazzetto. È il posto più tranquillo che abbiamo in città, li vedo e mi danno allegria, vedo vitalità, vedo il futuro.

Conclude il presidente della Myenergy Reggio Calabria Carmelo Laganà: