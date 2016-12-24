Scivolone per la Viola Reggio Calabria che esce sconfitta dalla gara del PalaMangano di Scafati. Un vero e proprio black out per i ragazzi di coach Antonio Paternoster, che per tutto l’arco della gara subiscono le iniziative dei padroni di casa. Costretti ad inseguire sin dai primi minuti di gioco, Radic e compagni fanno fatica ad entrare in partita. Scafati, incontenibile sui tiri da lontano, approfitta della serata negativa dei neroarancio e, con determinazione e rabbia, riesce a conquistare un meritato successo dopo 6 sconfitte consecutive.

Tabellino

Givova Scafati – Viola Reggio Calabria 99-71

(27-15; 28-16; 19-23; 25-17)

Givova Scafati: Crow 25, Fantoni 3, Naimy 22, Baldassarre 17, Ammannato 4, Panzini 5, Perez 2, Matrone 2, Santiangeli 17, Johnson 2. Coach: G. Perdichizzi

Viola Reggio Calabria: Radic 21, Taflaj 3, Gullì, Lupusor 8, Legion 12, Caroti 13, Fabi 12, Mazic, Babilodze 2, Guaccio, Marulli n.e., Micevic. Coach: A. Paternoster

Arbitri: Bartoli, Caforio, Capozziello

Fonte: www.violareggiocalabria.it