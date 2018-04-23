Il Senatore Siclari dimostra vicinanza alla principale squadra cestistica di Reggio Calabria e spiega che la vera partita si gioca al CONI:

“La Viola oggi non gioca la sua ultima partita. No, perché quella più importante che vede messo in gioco il futuro della squadra è ancora tutta da disputare e io starò accanto alla società, alla squadra e alla città perché lo sport non può diventare una pietra di scandalo ma deve, sempre e comunque, mantenere quel ruolo di aggregazione e condivisione che ha sempre rappresentato. La Viola in questo è stata maestra e ha insegnato come con impegno e volontà la città potesse tornare a sognare l’A1”.