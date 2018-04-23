Viola – Senatore Siclari: ‘Contro Napoli non era l’ultima partita’
Il senatore Marco Siclari assicura vicinanza alla squadra neroarancio e annuncia l'incontro con presidente e legale per preparare la difesa
23 Aprile 2018 - 12:35 | di Domenico Suraci
Il Senatore Siclari dimostra vicinanza alla principale squadra cestistica di Reggio Calabria e spiega che la vera partita si gioca al CONI:
“La Viola oggi non gioca la sua ultima partita. No, perché quella più importante che vede messo in gioco il futuro della squadra è ancora tutta da disputare e io starò accanto alla società, alla squadra e alla città perché lo sport non può diventare una pietra di scandalo ma deve, sempre e comunque, mantenere quel ruolo di aggregazione e condivisione che ha sempre rappresentato. La Viola in questo è stata maestra e ha insegnato come con impegno e volontà la città potesse tornare a sognare l’A1”.
Con queste parole di vicinanza e rinnovata fiducia, il senatore Marco Siclari torna a schierarsi con il mondo dello sport reggino.
“Oggi siamo in campo con un velo di tristezza, proprio nel giorno in cui avremmo dovuto gioire e festeggiare una risalita storica. Ma non è ancora finita e, continuando sempre a sperare nella giustizia sportiva, rimarrò fedele agli impegni presi con tutto il mondo dello sport reggino e, in particolare momento storico, con il basket. Continueremo a sperare insieme e lotteremo affinché venga riconosciuta l’ingiustizia di una pena sproporzionata che spezzerebbe i sogni dei tifosi e della città tutta che nella Viola hanno sempre creduto”.
In questi giorni in senatore incontrerà il presidente e il legale della Viola per comprendere gli ultimi sviluppi e preparare insieme la miglior difesa.
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