Il Senatore Marco Siclari ai microfoni di Antenna Febea spiega in riferimento al proprio comunicato stampa relativo all’ultimo match casalingo contro Napoli che di fronte l’Alta Corte del CONI la Viola Reggio Calabria continuerà la propria battaglia ed avrà il pieno supporto istituzionale.

Il sostegno istituzionale alla Viola

Marco Siclari crede che vada tutelato ciò che di prezioso ha avuto sempre Reggio Calabria, tutto ciò che abbiamo da spendere e da tutelare, la Viola è una realtà che conosco avendo frequentato il Palazzetto ed osservato durante diversi match. Sto lavorando alacremente per Viola e Reggina. Sarò al fianco alla squadra di basket , alla società che ha un ottimo settore giovanile. Ho sentito Gianni Petrucci, Presidente FIP , mi sono confrontato con l’avvocato della Viola, con il suo Presidente. Voglio mettere tutto il mio potere istituzionale perché la penalità è eccessiva. Le responsabilità che sono state identificate, sono senza dolo, perché penalizzare così l’intera squadra?

Parlando col Presidente Petrucci che ha espresso dei giudizi favorevoli confermando che i giocatori e la squadra con sforzi enormi stavano riemergendo grazie al sudore, con grande lavoro. Dispiace per tutta la città, proprio ieri con un noto dirigente calcistico mi ricordava i tempi in cui molte squadra erano in serie A. La pallacanestro potrà e dovrà aiutare l’intera città come lo sarà ad esempio a breve il momento in cui avremo l’America’s Cup per cui mi sto adoperando.

La penalizzazione e il costo per la città

La Viola coinvolge l’intera città e ciò che c’è di buono. Il fatto in sé, senza entrare in merito è grave però dobbiamo capire cosa accadrò dopo. Non è comunque giusto che la città paghi a così caro prezzo tale errore. Io da politico e da istituzione pretendo di capire come senza dolo sia stata data la penalizzazione massima. Un evidente controsenso.