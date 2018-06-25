Col seguente comunicato stampa, prendono parola i Total Kaos 1990, i supporter della Viola che esprimono il loro amore infinito per la compagine neroarancio qualunque sarà il verdetto del CONI.

Sono stati mesi d’attesa, giorni di rabbia e ore concitate quelle che hanno preceduto l’attesa sentenza del Coni che deciderà le sorti della nostra amata VIOLA.

Un tempo abbastanza lungo per far venire fuori tutte le contraddizioni di un ambiente oggettivamente logorato dall’atteggiamento di una dirigenza che le ultime voci danno in via di parziale dissoluzione. Hanno provato a stare assieme, facendo trasparire un presunto rilancio della piazza reggina a forza di slogan e strette di mano.

Per fortuna, ribadiamo ancora una volta NOI, fallendo nuovamente l’obiettivo.

Il Total Kaos 1990, si augura che il Coni prenda atto del fatto che una piazza storica come Reggio fosse in mano a dirigenti, oggi sotto giudizio, senza scrupoli e senza un reale progetto. Che insomma sancisca l’incolpevolezza di una città e di una tifoseria letteralmente truffata da chi del MITO VIOLA ha dimostrato di non saperne un bel niente.

Allo stesso tempo, NOI TOTAL KAOS 1990, ribadiamo che la categoria non è importante quanto la dignità di una tifoseria che è stanca di affidare un simbolo di riscatto come la VIOLA a gente che non ha nulla a che vedere col nostro mondo fatto di aggregazione e attaccamento ai colori neroarancio. In A O IN B O IN D, NOI ci saremo. Semplicamente perché NOI tutti, SIAMO LA VIOLA!!!

TOTAL KAOS RC – 1990

Foto di Edmondo Mavilla