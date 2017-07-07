Viola, ufficiale l’arrivo di Benvenuti
Pivot di 207 cm, classe 1995, ex FMC Ferentino: Benvenuti racconta perché la Viola è stata la sua prima scelta
07 Luglio 2017 - 19:27 | di Vincenzo Comi
Pivot di 207 cm, classe 1995, Benvenuti lo scorso anno ha vestito la canotta della FMC Ferentino con la quale è stato impiegato per oltre quindici minuti di media a partita. Nella sua seppur giovane carriera vanta anche delle esperienze con Jesi in A2 e per due stagioni con la Don Bosco Livorno in Serie B.
“Sono molto felice, la Viola è stata la mia prima scelta. Siamo stati più volte vicini ad un accordo negli anni passati , questo finalmente è stato quello buono. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova esperienza, spero di ripagare la fiducia della società”. Così Benvenuti ha commentato il suo approdo in neroarancio.
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