Viola, ufficiale l’arrivo di Benvenuti

Pivot di 207 cm, classe 1995, ex FMC Ferentino: Benvenuti racconta perché la Viola è stata la sua prima scelta

Pivot di 207 cm, classe 1995, Benvenuti lo scorso anno ha vestito la canotta della FMC Ferentino con la quale è stato impiegato per oltre quindici minuti di media a partita. Nella sua seppur giovane carriera vanta anche delle esperienze con Jesi in A2 e per due stagioni con la Don Bosco Livorno in Serie B.

“Sono molto felice, la Viola è stata la mia prima scelta. Siamo stati più volte vicini ad un accordo negli anni passati , questo finalmente è stato quello buono. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova esperienza, spero di ripagare la fiducia della società”. Così Benvenuti ha commentato il suo approdo in neroarancio.