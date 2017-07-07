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Viola, ufficiale l’arrivo di Benvenuti

Pivot di 207 cm, classe 1995, ex FMC Ferentino: Benvenuti racconta perché la Viola è stata la sua prima scelta

07 Luglio 2017 - 19:27 | di Vincenzo Comi

Lorenzo Benvenuti, pivot di 207 cm, nuovo giocatore della Viola

Pivot di 207 cm, classe 1995, Benvenuti lo scorso anno ha vestito la canotta della FMC Ferentino con la quale è stato impiegato per oltre quindici minuti di media a partita. Nella sua seppur giovane carriera vanta anche delle esperienze con Jesi in A2 e per due stagioni con la Don Bosco Livorno in Serie B.

“Sono molto felice, la Viola è stata la mia prima scelta. Siamo stati più volte vicini ad un accordo negli anni passati , questo finalmente è stato quello buono. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova esperienza, spero di ripagare la fiducia della società”. Così Benvenuti ha commentato il suo approdo in neroarancio.

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