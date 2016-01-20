Viola, ufficiale Ogo Adegboye
Il playmaker di origine nigeriana, naturalizzato britannico, arriva dalla JuveCaserta Basket e ha gia sostenuto il primo allenamento con coach Benedetto
20 Gennaio 2016 - 09:52 | di Domenico Suraci
La società Bermè Viola Reggio Calabria comunica di aver raggiunto l’accordo con l’atleta Ogo Adegboye per la stagione in corso. Ventinove anni, il playmaker di origine nigeriana naturalizzato britannico proviene dalla JuveCaserta Basket (serie A). Nel suo palmares, la partecipazione agli Europei del 2011 con la maglia della nazionale inglese. Il neo acquisto neroarancio si è unito ai compagni e ha già sostenuto il primo allenamento agli ordini di coach Benedetto.
Foto di Edmondo Mavilla
Fonte: www.violareggiocalabria.it
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