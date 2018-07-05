Viola venduta
Cessione del cento per cento delle quote della Viola Reggio Calabria: la nota della Nuova Cestistica Barcellona annuncia conferenza stampa, abbonamenti e obiettivi
05 Luglio 2018 - 18:24 | di Domenico Suraci
Dalla pagina Facebook della Nuova Cestistica Barcellona (LINK) ecco la NOTA 26 • “ACQUISITO QUOTE SOCIETARIE E TITOLO SERIE B” come che una doccia ghiacciata si abbatte sulla torrida estate reggina:
La nota ufficiale sulla cessione delle quote
“Si comunica che in data odierna, giovedì 5 luglio, presso lo studio notarile del dr. Biondo in Barcellona Pozzo di Gotto, i Sigg. Muscolino e Campisi, hanno ceduto il 100% delle quote societarie della “Viola Reggio Calabria S.S.D. a R.L.” al Sig. Coppolino, assistito dal dr. Imbesi e dall’avv. Cicala.
Coppolino sul passaggio delle quote: <<Intendo ringraziare i Sigg. Muscolino e Campisi, e con essi l’intera Società Viola di Reggio Calabria. Sono consapevole di avere assunto una doppia ed importante responsabilità imprenditoriale, sportiva e sociale. Alla Viola auguro di poterci incontrare presto sul parquet e sugli spalti, consapevoli delle rispettive e peculiari storie cestistiche>>.
La conferenza stampa slitta a dopo i passaggi federali
Diversamente da quanto comunicato, la conferenza stampa prevista per sabato 7, è posticipata al termine degli essenziali passaggi formali e federali finalizzati a trasferimento sede sociale, cambio denominazione sociale ed iscrizione al prossimo campionato nazionale di Serie B. Il tutto entro le ore 00.00 di lunedì 9 luglio. Nella stessa conferenza stampa sarà dato avvio alla campagna abbonamenti “AVANTI SEMPRE”. Tutti i bambini ed i ragazzi sotto i 18 anni, per 14 gare su 15, potranno avere accesso al PalAlberti (sarà presentata domanda per ottenimento gestione annuale) al costo simbolico di 1 euro.
Nelle prossime ore sarà ufficializzata la guida tecnica per le stagioni sportive 2018-19 e 2019-20, oltreché l’intero Organigramma Societario. Obiettivo sportivo della nuova Società nella stagione 2018-19 sarà quello di qualificarsi ai playoff.
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