Turismo, Molochio lancia il suo ‘Virtual Tour’ tra le vie del borgo, le chiese e la cascata Mundu

Da oggi sarà possibile passeggiare per le vie di Molochio, fare un salto alla cascata Mundu, entrare nelle chiese e il tutto comodamente seduti sul proprio divano, da qualunque parte del mondo e avendo accesso scansionando un semplice QR Code.

Il Virtual Tour di Molochio è divenuto realtà grazie all’ utilizzo dei fondi PNRR digitalizzazione e quindi potendo avere a disposizione la competenza e la professionalità dell’azienda FB Trading Innovation.

Il progetto messo in piedi dall’ Amministrazione Comunale si pone l’obiettivo di creare i prodotti necessari che possano far conoscere Molochio nel mondo e quindi fare quello che in gergo tecnico viene chiamato marketing territoriale. Il Virtual Tour, già online, sarà nei prossimi mesi integrato con un nuovo segmento, già previsto nel progetto e posticipato solo a causa dei lavori in corso nell’area interessata, che sarà “la passeggiata nel borgo della Longevità”.

Fa parte anche di questo progetto il video di presentazione turistica del Comune lanciato qualche settimana fa e che al momento ha già registrato 27.500 visualizzazioni soltanto sui canali social ufficiali dell’ Ente. In più tutti i contenuti sono stati “caricati” su un visore che ne permetterà l’utilizzo con la tecnologia della realtà aumentata.

L’Amministrazione Comunale si ritiene soddisfatta del progetto e continua a lavorare affinché il Virtual Tour sia costantemente implementato e integrato con nuovi contenuti e sempre maggiori informazioni. Nel frattempo l’ invito è quello di fare una comoda passeggiata virtuale nel nostro Comune e ovviamente venirlo a vivere direttamente.