Redel Viola in trasferta: neroarancio in cerca del tris al Palasassi di Matera

Avversario fisico e ambizioso, i materani con l’ex Ani sono avanti di due lunghezze in classifica

Poche ore alla palla a due della decima giornata di Serie B Interregionale, girone F. La Redel Viola affronta una trasferta impegnativa alle 18:00 al Palasassi, fortino della Virtus Matera.

È un momento di ripresa per i neroarancio, reduci da due vittorie (in casa e fuori) che hanno ridato serenità e sicurezza a un gruppo rinnovato nelle ultime settimane. Dopo un avvio segnato da diversi passi falsi (che ha visto infine l’uscita dal roster di Paulinus e Ani), l’infermeria finalmente vuota e l’innesto importante di Laganà hanno portato nuova linfa al gioco ed alle rotazioni di coach Cadeo.

L’avversario di stasera è tuttavia un brutto cliente per i neroarancio, dietro di due lunghezze in classifica rispetto ai materani, anche loro in un momento positivo e col vantaggio delle mura amiche e di un pubblico caloroso e ambizioso come il presidente Papapietro.

L’avversario: la Virtus Matera

La Virtus Matera punta da quest’estate ai piani alti del campionato con un roster costruito per arrivare pronti ai momenti clou della stagione e rifinito nelle ultime settimane.

Nell’ultimo turno di Serie B Interregionale la formazione materana ha vinto in trasferta contro la Valentino Basket Castellaneta, 85-93, consolidando la propria posizione in classifica con 6 vittorie.

La squadra di coach Miriello ha struttura, fisicità e rotazioni lunghe: sugli esterni spiccano Valle e Roberto, mentre sotto canestro il nuovo arrivo Preira dà sostanza e presenza.

Nel gruppo confermati a inizio anno Matteo Zanetti (ala piccola, 195 cm), Divac (lungo di 201 cm) e De Mola, playmaker classe 2003 e capitano. Sugli esterni ci sono come detto Simone Roberto, guardia del 2003 con tanti punti e soluzioni nelle mani (top scorer del campionato) ed esperienza in A2, e Valle, play del 2002 reduce da una stagione da 10,5 punti di media.

Tra le ali figura Bischetti, 2002, 196 cm, giocatore energico e duttile. Completano il reparto interno i nuovi Uchenna Ani, ex neroarancio partito solo pochi giorni fa da Reggio e subito incisivo all’esordio con 11 punti in 35 minuti, ed Henry Preira, centro di 2 metri capace di giocare anche da ala forte, atletico e fisico.

Sul parquet del Palasassi pronte tra poche ore a darsi battaglia due squadre ambiziose, che puntano lontano nella stagione e che vivono entrambe un momento di crescita.

Arbitri della serata i signori Francesco Anselmi di Ruvo di Puglia (BA) e Aldo Procacci di Corato (BA). La gara sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della squadra di casa.